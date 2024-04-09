Россияне во время последних обстрелов украинских территорий использовали ракеты, которые были изготовлены недавно. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

«Ракеты изготовлены именно за последние годы — 2023–2024 год. Эти ракеты являются «свежими»— только ракета была изготовлена — она сразу была применена», — отметил представитель командования Воздушных Сил Украины.

По его словам, по состоянию на сейчас на складах в РФ может храниться до 950 ракет, но сколько именно они могут применить — неизвестно.

Напомним, что за минувшие сутки обстреляли Донетчину 10 раз.