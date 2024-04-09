Оккупанты 10 раз обстреляли Донетчину: в ОВА рассказали детали атак

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за прошедшие сутки, 8 апреля, обстреляли три района Донецкой области. В результате ударов пострадали местные жители, также известно о повреждении домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация на Донетчине, по информации главы региона, следующая:



Покровский район. В Селидово 5 человек ранены, повреждены 3 многоэтажки, админздание и магазин. В Курахово поврежден частный дом.





Краматорский район. В Лимане повреждены 3 частных дома. В Константиновке повреждены 9 частных домов, 2 автомобиля и 2 инфраструктурных объекта; также в громаде обстреляны Николаевка и Веролюбовка. В Дружковке повреждены 5 домов и 3 админздания.





Бахмутский район. В Торецке повреждены 5 домов. В Часовоярской громаде повреждены 14 частных домов, многоэтажка и инфраструктурный объект. Еще один дом поврежден в Северске.



Ранее мы писали, что около трех часов утра 9 апреля российские военные обстреляли Дружковку в Донецкой области. Погибших или раненых среди мирных жителей нет.