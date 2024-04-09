Росіяни під час останніх обстрілів України використали «свіжі» ракети, — Євлаш

Росіяни під час останніх обстрілів українських територій використовували ракети, які були виготовлені нещодавно. Про це повідомив представник Повітряних сил України Ілля Євлаш у ефірі національного телемарафону.

«Ракети виготовлені саме за останні роки – 2023–2024 рік. Ці ракети є «свіжими» - тільки ракета була виготовлена - вона одразу була застосована», - зазначив представник командування Повітряних Сил України.

За його словами, станом зараз на складах в РФ може зберігатися до 950 ракет, але скільки саме вони можуть застосувати — невідомо.

Нагадаємо , що за минулу добу обстріляли Донеччину 10 разів.