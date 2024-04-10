Зеленский назвал «примитивным» мирный план Трампа — Bild

Если Дональд Трамп хочет передать России захваченные украинские территории, чтобы воплотить свой мирный план, то речь идет об очень примитивной идее. Такое мнение в интервью немецкому изданию Bild озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если дело в том, что мы просто отдаем свои территории, и если идея заключается в этом, то это идея очень примитивная», — подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский выразил готовность ознакомиться с предложением Трампа, если у него на самом деле есть план, как быстро закончить войну.

«Нам нужны весомые аргументы. Мы заинтересованы не в фантастической идее, а в реальной. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать», — отметил президент.

При этом он добавил, что когда речь идет о переговорах, нельзя доверять российскому президенту Владимиру Путину.

«Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, в дальнейшем он делал иначе. Мы не можем ему доверять», — добавил глава государства.

Напомним, 7 апреля издание The Washington Post опубликовало материал о плане Трампа по прекращению войны в Украине. Так, в частных разговорах бывший президент США высказал мнение, что мог бы положить конец войне РФ в Украине через давление именно на украинскую сторону, чтобы та отказалась от части своих территорий.