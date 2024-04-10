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Зеленський назвав «примітивним» мирний план Трампа — Bild

10 квітня 2024, 08:25

Зеленський назвав «примітивним» мирний план Трампа — Bild

Якщо Дональд Трамп хоче передати Росії захоплені українські території, щоб втілити свій мирний план, то йдеться про дуже примітивну ідею. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild озвучив президент України Володимир Зеленський.

«Якщо справа в тому, що ми просто віддаємо свої території, і якщо ідея полягає в цьому, то це ідея дуже примітивна», — наголосив глава держави.

У той же час Зеленський висловив готовність ознайомитися з пропозицією Трампа, якщо він насправді має план, як швидко закінчити війну.

«Нам потрібні вагомі аргументи. Ми зацікавлені не у фантастичній ідеї, а у реальній. Йдеться про людські життя, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати», — зазначив президент.

При цьому він додав, що, коли йдеться про переговори, не можна довіряти російському президенту Володимиру Путіну.

«Ми тут маємо справу із Путіним. Все, про що він говорив раніше, надалі він робив інакше. Ми не можемо йому довіряти», — додав глава держави.

Нагадаємо, 7 квітня видання The Washington Post опублікувало матеріал про план Трампа щодо припинення війни в Україні. Так, у приватних розмовах колишній президент США висловив думку, що міг би покласти край війні РФ в Україні через тиск саме на українську сторону, щоб вона відмовилася від частини своїх територій.

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