Силы ПВО сбили над Украиной 14 дронов-камикадзе — Олещук

Силы ПВО сбили 14 дронов. Фото: Николай Олещук

Сегодня, 10 апреля, российские войска в очередной раз ударили по территории Украины ударными дронами-камикадзе и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 14 российских целей. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



«Ночью 10 апреля 2024 года враг атаковал 17 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда, двумя крылатыми ракетами «Искандер-К» и одной баллистической ракетой «Искандер-М» из оккупированного Крыма», — написал он.



По словам Олещука, около 20:00 9 апреля уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми войска РФ атаковали Одессу.



Всего сбито 14 «шахедов» в Николаевской и Одесской областях. Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



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