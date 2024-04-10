Сили ППО збили над Україною 14 дронів-камікадзе — Олещук

Сили ППО збили 14 дронів. Фото: Микола Олещук

Сьогодні, 10 квітня, російські війська вкотре вдарили по території України ударними дронами-камікадзе та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 14 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«Вночі 10 квітня 2024 року ворог атакував 17 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з мису Чауда, двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму», — написав він.



За словами Олещука, близько 20:00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими війська РФ атакувала Одесу.



Загалом збито 14 «шахедів» у Миколаївській та Одеській областях. Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.



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