В Брянской области РФ заявили об атаке дронов: что известно

В Российской Федерации в ночь на 10 апреля снова гремели взрывы. Власти пишут, что якобы сбили пять дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



«В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что средствами ПВО якобы пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области.



Ранее мы писали, что 9 апреля в Российской Федерации снова были слышны взрывы в нескольких областях. Министерство обороны заявило, что на территории страны якобы были сбиты четыре беспилотника и одна ракета.