У Брянській області РФ заявили про атаку дронів: що відомо

У Російській Федерації в ніч проти 10 квітня знову лунали вибухи. Влада пише, що нібито збили п'ять дронів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.
«Протягом минулої ночі 10 квітня припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що засобами ППО нібито п'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено над територією Брянської області.
Раніше ми писали, що 9 квітня в Російській Федерації знову було чути вибухи у кількох областях. Міністерство оборони заявило, що на території країни нібито було збито чотирьох безпілотників і одну ракету.