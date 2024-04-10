У Брянській області РФ заявили про атаку дронів: що відомо

У Російській Федерації в ніч проти 10 квітня знову лунали вибухи. Влада пише, що нібито збили п'ять дронів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Протягом минулої ночі 10 квітня припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що засобами ППО нібито п'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено над територією Брянської області.



Раніше ми писали, що 9 квітня в Російській Федерації знову було чути вибухи у кількох областях. Міністерство оборони заявило, що на території країни нібито було збито чотирьох безпілотників і одну ракету.