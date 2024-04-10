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Американские дроны оказались неэффективны на поле боя в Украине — WSJ

10 апреля 2024, 11:58

Американские дроны оказались неэффективны на поле боя в Украине — WSJ

Американские беспилотники показали свою неэффективность на поле боя в Украине. Иллюстративное фото Американские беспилотники показали свою неэффективность на поле боя в Украине. Иллюстративное фото

Американские дроны от Skydio, поставляемые на Украину, не справляются на передовой. Беспилотники не могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы и не летают на желаемые расстояния. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

«Общая репутация каждого класса американских дронов в Украине такова, что они не работают так же хорошо, как другие системы», — передает издание слова исполнительного директора Skydio Адама Брая. Бизнесмен также назвал свои беспилотники «не очень успешными для передовой».

По словам старшего аналитика украинской организации Come Back Alive Николая Белескова, эти БПЛА «недостаточно развиты» для боевых действий. В материале уточнили, что беспилотники Skydio не справляются с российскими системами РЭБ и блокировкой GPS. Зачастую эти дроны не могут вернуться на точку запуска или вовсе взлететь, а также не преодолевают заявленные расстояния. Кроме того, сама конструкция оказалась слишком дорога в ремонте.

Из-за непригодности дронов из США Украина начала использовать более дешевую китайскую продукцию, наподобие устройств от SZ DJI Technology, говорится в статье WSJ.

Ранее сообщалось, что на днях ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Для одного из ударов использовался украинский дрон UJ-22. Ранее считалось, что его дальнобойность составляет 800 км. 

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