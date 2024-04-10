Американські дрони виявилися неефективними на полі бою в Україні — WSJ

Американські безпілотники виявили свою неефективність на полі бою в Україні. Ілюстративне фото

Американські дрони від Skydio, які постачаються в Україну, не справляються на передовій. Безпілотники не можуть протистояти російським системам радіоелектронної боротьби та не літають на бажані відстані. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal.



«Загальна репутація кожного класу американських дронів в Україні є такою, що вони не працюють так само добре, як інші системи», — передає видання слова виконавчого директора Skydio Адама Брая. Бізнесмен також назвав свої безпілотники «не дуже успішними для передової».



За словами старшого аналітика української організації «Повернись живим» Миколи Бєлєскова, ці БПЛА «недостатньо розвинені» для бойових дій. У матеріалі уточнили, що безпілотники Skydio не справляються з російськими системами РЕБ та блокуванням GPS. Найчастіше ці дрони не можуть повернутися на точку запуску або зовсім злетіти, а також не долають заявлені відстані. Крім того, сама конструкція виявилася надто дорогою в ремонті.

Через непридатність дронів із США Україна почала використовувати більш дешеву китайську продукцію на кшталт пристроїв від SZ DJI Technology, йдеться у статті WSJ.

Раніше повідомлялося, що днями ЗСУ вперше атакували безпілотниками цілі у Татарстані. Вони знаходилися за 1300 км від лінії фронту. Для одного із ударів використовувався український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км.