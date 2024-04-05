Украина вскоре может атаковать дронами Урал и Заполярье — Bild

Украинские беспилотники вскоре могут бить по российским объектам в Заполярье и на Урале. Инфографика: Bild

Украина вскоре применит дальнобойные беспилотники, которые могут атаковать Урал и Заполярье. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В статье отмечается, что на днях ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Для одного из ударов использовался украинский дрон UJ-22. Ранее считалось, что его дальнобойность составляет 800 км.

«По-видимому, новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше. Для второй атаки применялся беспилотник, созданный на базе украинского сверхлегкого самолета Аэропракт A-22 «Летучая лисица», — пишет газета.

По информации Bild, уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше. Они восполнят дефицит ракет средней и большой дальности.

«Ракеты остались в прошлом. Дроны — это будущее», — заявил источник Bild. По его данным, до конца года сразу десять производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км. А киевское КБ «Луч» разработало беспилотник «Сокол-3000», который может пролететь до 3300 км.

По расчётам Bild, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположены около 80 военных баз. В их числе аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.

Напомним, 2 апреля БПЛА самолетного типа атаковали российские предприятия в городе Елабуга в Татарстане.