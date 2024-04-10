Оккупанты пытались сбить украинский самолет возле Дружковки, прогремел взрыв

В среду, 10 апреля, около 12:45 в Дружковке Донецкой области прогремел громкий взрыв. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что перед взрывом был слышен звук пролетающего реактивного самолета.

Очевидцы наблюдали в небе самолет и дымный след.

По информации Тelegram-канала «Донбасс», в небе работала украинская авиация. Оккупанты выпустили ракету по самолету, вследствие чего произошел отстрел ЛТЦ (ложной тепловой цели, так называемой «тепловой ловушки»), по которой ударила и взорвалась в небе ракета российской ПВО.

На этот час нет информации о повреждениях на земле.

Напомним, около трех часов утра 9 апреля российские военные обстреляли Дружковку в Донецкой области четырьмя ракетами С-400. Погибших или раненых среди мирных жителей нет.