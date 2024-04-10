Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных

Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных. Фото: Ярослав Железняк/Тelegram

Парламент поддержал в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своём Тelegram-канале.

За соответствующий проект закона №11079-1 проголосовали 281 нардеп. При этом против было 0 голосов, воздержались 29, не голосовали 36.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, риски, которые есть в документе по антикоррупции и по тяжким преступлениям, должны быть устранены до второго чтения.

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил окончательный вариант ко второму чтению законопроекта о мобилизации.