Народні депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених

Депутати Верховної Ради ухвалили у першому читанні законопроект про мобілізацію засуджених. Фото: Ярослав Желєзняк/Тelegram

Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці у Телеграм-каналі.

За відповідний проєкт закону №11079-1 проголосував 281 нардеп. Проти – не було жодного голосу, утрималось - 29, не голосувало 36.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, ризики, які є в документі щодо антикорупції та тяжких злочинів, мають бути усунені до другого читання.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд остаточного варіанту для другого читання законопроєкту про мобілізацію.