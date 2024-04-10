Восстановление после оккупации: В поселках под Святогорском вернули газ ►

Галина из поселка Яровая. Это небольшой населенный пункт неподалеку от Святогорска и Лимана Донецкой области. В течение полутора лет женщина живет без газа и целый год без электричества. Линии были перебиты во время попыток российской армии оккупировать север региона. Во время боев и оккупации Галина с мужем вынуждены были остаться дома ведь они заботились о своей 86 летней бабушке. Жили в этом время либо в подвале, прячась от обстрелов, либо в летней кухне — там согревались печкой, но не раз попадали под огонь.



После освобождения севера области Силами обороны Украины, в населенные пункты вернулась законная власть и вместе с ней поддержка для людей переживших оккупацию. Восстановление газоснабжения в соседнем поселке Дробышево, через который подается газ в Яровую, стартовало в ноябре. Этот населенный пункт находится неподалеку от города Лиман. Здесь также шли ожесточенные бои, и почти вся газораспределительная структура была выведена из строя. Перед началом ее восстановления спасатели из ГСЧС тщательно проверили маршрут по которому газовики должны были следовать.