Відновлення після окупації: селищам під Святогірськом повернули газ ►

Галина із селища Ярова. Це невеликий населений пункт неподалік Святогірська та Лимана Донецької області. Півтора року жінка живе без газу та увесь рік без електрики. Лінії було перебито під час спроб російської армії окупувати північ регіону. Коли тривали бої та окупація Галина з чоловіком змушені були залишитися вдома, адже дбали про свою 86-річну бабусю. Ховалися від обстрілів або у підвалі, або в літній кухні — там зігрівалися біля печі, але не раз потрапляли під вогонь.



Після звільнення півночі області Силами оборони України, до населених пунктів повернулася законна влада і разом із нею підтримка для людей, які пережили окупацію. Відновлення газопостачання у сусідньому селищі Дробишеве, через яке подається газ до Ярової, стартувало у листопаді. Цей населений пункт розташований неподалік міста Лимана. Тут також точилися запеклі бої, і майже всю газорозподільну структуру було виведено з ладу. Перед початком її відновлення рятувальники з ДСНС ретельно перевірили маршрут, яким газовики мали слідувати.