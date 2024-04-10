В Харьковской области ввели выплаты тем, кто был в плену, и детям погибших военных

Депутаты Харьковского областного совета на заседании в среду, 10 апреля, поддержали инициативу по денежным выплатам украинцам, пострадавшим в результате вторжения России в Украину.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, жителям Харьковской области, которые были лишены свободы в результате агрессии РФ будет назначена единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч гривен.

Также дети военных, чьи родители погибли на войне, будут получать ежемесячную финансовую помощь в размере 8 тысяч гривен до достижения совершеннолетия.