У Харківській області запровадили виплати тим, хто був у полоні, та дітям загиблих військових

Депутати Харківської обласної ради на засіданні у середу, 10 квітня, підтримали ініціативу щодо грошових виплат українцям, які постраждали внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Так, мешканцям Харківської області, які були позбавлені волі внаслідок агресії РФ, буде призначено одноразову грошову виплату у розмірі 50 тисяч гривень.

Також діти військових, чиї батьки загинули на війні, отримуватимуть щомісячну фінансову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень до досягнення повноліття.