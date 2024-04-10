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Столтенберг призвал к поставкам ПВО и боеприпасов Украине

10 апреля 2024, 19:33

Столтенберг призвал к поставкам ПВО и боеприпасов Украине

Украина не может ждать помощи от партнеров. Противовоздушная оборона и боеприпасы ей нужны как можно скорее.Об этом заявил Генералтный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Задержки с поставками систем ПВО позволят российским ракетам поражать больше целей, а задержки с поставками боеприпасов позволят России продвинуться вдоль линии фронта. Украина просто не может ждать. Ей нужна противовоздушная оборона, боеприпасы и помощь сейчас», — заявил Столтенберг.

Напомним, Владимир Зелеснкий заявил, что для защиты Украины от ежедневных атак со стороны армии РФ нужны противовоздушная оборона, боевые самолеты и артиллерия. 

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