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Столтенберг закликав до постачання ППО та боєприпасів Україні

10 квітня 2024, 19:33

Столтенберг закликав до постачання ППО та боєприпасів Україні

Україна не може чекати на допомогу від партнерів. Протиповітряна оборона та боєприпаси їй потрібні якнайшвидше. Про це заявив Генералтний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Затримки з постачанням систем ППО дозволять російським ракетам вражати більше цілей, а затримки з постачанням боєприпасів дозволять Росії просунутися вздовж лінії фронту. Україна просто не може чекати. Їй потрібна протиповітряна оборона, боєприпаси та допомога зараз», - заявив Столтенберг.

Нагадаємо , Володимир Зелеснкий заявив, що для захисту України від щоденних атак з боку армії РФ потрібні протиповітряна оборона, бойові літаки та артилерія.

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