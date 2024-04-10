Украине нужны системы ПВО, самолеты, артиллерия и давление на РФ — Зеленский

Для защиты Украины от ежедневных атак со стороны армии РФ нужны противовоздушная оборона, боевые самолеты и артиллерия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Дельфийскому экономическому форуму, в котором принимают участие президенты Греции, Черногории и Словении, а также представители политического и экспертного сообществ многих стран.



«Украина не просит слишком многого. Нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут оградить наши города от российского террора. Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей – вообще не будет проблемы российской авиации и бомб. Нам нужна артиллерия, чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю», — отметил он.



Кроме того, Зеленский напомнил, что также необходимо применение давления на Россию, которое не позволит Владимиру Путину увеличивать его военный потенциал. Так, большие санкции против России, конфискация активов и ноль толерантности к российской дезинформации.



«Это все абсолютно реалистично. И зависит только от политической воли партнеров. Путин может восполнять своей агрессией только дефицит решений мира. Дефицит, который слишком затягивается. Можно одержать победу в этой войне. Но не дефицитами одерживается победа», — резюмировал глава государства.



Отметим, что с начала этого года Российская Федерация значительно усилила атаки на украинские населенные пункты. Особенно под большим ударом остаются прифронтовые города, в частности, Харьков и область. Только за сегодняшний день известно о трех погибших в результате российских атак.