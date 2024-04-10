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Угроза повторной оккупации Россией: Как живет Лиман и соседние села

10 апреля 2024, 21:10

Угроза повторной оккупации Россией: Как живет Лиман и соседние села

Лиман освободили от российских войск осенью 2022 года, но в последнее время он все чаще фигурирует в ежедневных сводках. Как и другие населенные пункты Донецкой области, армия РФ активно обстреливает Лиман. Отсюда до линии фронта — не более 20-ти километров и Россия не отбрасывает планов повторно захватить город и таким образом подобраться к Изюму, Славянску и Краматорску. Тем не менее, даже в случае самых негативных сценариев большинство жителей не планируют уезжать из города.

Одна из них — Валентина Ивановна. Говорит, бежать ей некуда и «от ракет не спрячешься». Она рассказала, что два года назад дочь Валентины Ивановны эвакуировалась во Львов и там погибла. Без матери осталось пятеро детей.

«Страшно, боимся всего. Вот это дней пять, как начали стрелять, где больница была, где Зеленый клин разбили. Боимся мы, боимся, что опять начнется. Но, уезжать не буду, не хочу никуда. Я лучше буду тут умирать и все», — говорит жительница «Новостям Донбасса».

Пережила оккупацию Лимана в 2022 году и Любовь Ивановна. Все ее дети с внуками выехали, а она с мужем осталась в городе. Пенсионерка говорит: продуктов хватает, не замерзнуть зимой помогла буржуйка.

Дочь Любови Ивановны сейчас в Харькове, куда женщина переезжать точно не хочет. Она говорит: даже в случае повторной оккупации Лимана останется здесь.

«Никуда мы не поедем. Кому мы нужны, где, куда. По всей Украине такая ситуация. Собак я не брошу, я пять собак кормлю. Котов куча. Нет, я их не брошу», — рассказывает Любовь Ивановна «Новостям Донбасса».

Если люди пенсионного возраста планируют в большинстве оставаться в родном Лимане, то те, кто моложе все-таки готовы эвакуироваться при повторной угрозе. Так двое жителей — Анна и Алексей — говорят, что если будет повторное наступление, то будут однозначно уезжать.

Но пока что молодые люди рассматривают это скорее как план Б. План А — оставаться в родном Лимане пока это возможно. Ведь, несмотря на близость фронта, город живет. Здесь работают продуктовые магазины, есть вода, частично электричество, выдают гуманитарную помощь.

Пострадали от российской агрессии и близлежащие села. Ямполовка, Терны, Торское, Заречное, Ямполь, Ивановка- когда-то эти населенные пункты, как и Лиман, были туристическими местами Донетчины. Это живописные села и поселки в лесной зоне возле озер. Сейчас они опустели, ведь находятся на линии соприкосновения. Отдыхать под аккомпанемент российских снарядов никто не рискует. Да и местных жителей тут осталось немного. Здешние села еще даже не забыли предыдущую оккупацию. Повсюду разрушения, на улицах сгоревшие авто.

«В Тернах на данный момент осталось всего 14 человек. Вот там вдали, что мы видели посадки находятся, вот там уже враг находится, который обстреливает эти населенные пункты», — говорит «Новостям Донбасса» Александр Журавлев, глава военной администрации Лиманской городской территориальной громады.

В соседнем Заречном около шестисот человек — кажется, довольно много, но на самом деле это примерно 25% от довоенного количества. Люди не спешат сюда возвращаться не только из-за угрозы повторной оккупации, но и из-за критической близости армии РФ. Именно здесь, возле Тернов, Ямполевки и Заречного оккупантам удалось вклиниться в оборону ВСУ.

«Терны, населенный пункт, где максимально по своим усилиям враг прикладывает, чтобы прорвать оборону и выйти на рубежи к Черному Жеребцу», — рассказывает глава военной администрации Лиманской городской территориальной громады.

Черный Жеребец — это левый приток Северского Донца. Как раз в районе освобожденных сел Лиманской громады позиции оккупационной армии расположены максимально близко от реки — примерно в двух километрах. Российская угроза все более остро нависает над этой частью Донецкой области.

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