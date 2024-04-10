Россия потеряла под Тоненьким более 70 единиц техники — DeepState

Фото: DeepState

Российская армия потеряла десятки единиц своей военной техники в попытках захватить село Тоненькое Донецкой области. Об этом сообщает ресурс DeepState со ссылкой на спутниковые снимки.

Анализ спутниковых снимков, которые были сделаны до 6 апреля, свидетельствует о массовой потери техники оккупантами

Всего на снимках обнаружили 82 единицы военной техники: 5 принадлежат украинским защитникам, а 77 принадлежат россиянам.

При этом в DeepState отмечают, что в течение последних недель россияне возобновили атаки колоннами.

«Кроме того, в полях и посадках еще около двух десятков военной техники, которые либо одиночные или в паре — их мы не наносили. Также есть свежая подбитая техника врага и после 6 апреля, но еще нет снимков», — сказано в сообщении.