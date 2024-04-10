Росія втратила під Тоненьким понад 70 одиниць техніки — DeepState

Фото: DeepState

Російська армія втратила десятки одиниць своєї військової техніки у спробах захопити село Тоненьке Донецької області. Про це повідомляє ресурс DeepState із посиланням на супутникові знімки.

Аналіз супутникових знімків, зроблених до 6 квітня, свідчить про масову втрату техніки окупантами.

Загалом на знімках виявили 82 одиниці військової техніки: 5 належать українським захисникам, а 77 належать росіянам.

При цьому у DeepState зазначають, що протягом останніх тижнів росіяни відновили атаки колонами.

«Крім того, в полях та посадках ще близько двох десятків військової техніки, які або поодинокі чи в парі — їх ми не наносили. Також є свіжа підбита техніка ворога після 6 квітня, але ще немає знімків», — сказано в повідомленні.