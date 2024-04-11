В Киевской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры после обстрела оккупантов

Российские захватчики ночью 11 апреля атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области, в результате чего произошел пожар, продолжается тушение огня. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

«Сегодня ночью область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами. Во время воздушной тревоги в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что тревога продолжалась более 5 часов. В настоящее время информация о пострадавших и погибших не поступала.

Все оперативные службы на месте, идет тушение пожара на объекте. Вся подробная информация со временем, добавили в ОВА.

Напомним, российские оккупанты во время сегодняшнего массированного воздушного удара по Украине атаковали, в частности, объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях.