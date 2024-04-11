В Минобороны РФ сообщили об атаке дронов в шести регионов

В ночь на 11 апреля в Российской Федерации якобы сбили 13 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.



«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два).



Также в оборонном ведомстве уточнили, что утром ПВО сбила один дрон в Брянской области.



Ранее мы писали, что в российской Белгородской области 7 апреля произошла атака дронов. Известно, что силы противовоздушной обороны якобы сбили один БПЛА.