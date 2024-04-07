В Минобороны РФ заявили об атаке БПЛА в Белгородской области

В российской Белгородской области сегодня, 7 апреля, произошла атака дронов. Известно, что силы противовоздушной обороны якобы сбили один БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.



«Около 14:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.



Ранее мы писали, что Белгородская область в очередной раз была обстреляна 3 апреля. В результате этого есть повреждения.