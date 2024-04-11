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Украине катастрофически не хватает молодых бойцов — NYT

11 апреля 2024, 14:32

Украине катастрофически не хватает молодых бойцов — NYT

В Украине острый дефицит военнослужащих наиболее боеспособного возраста. Инфографика: The New York Times В Украине острый дефицит военнослужащих наиболее боеспособного возраста. Инфографика: The New York Times

В Украине проголосовали законопроект о мобилизации во втором чтении. На поле боя украинские солдаты истощены и нуждаются в подкреплении. Теперь мобилизационный возраст снизили до 25 лет. Журналисты американского издания The New York Times проанализировали демографическую составляющую украинского государства.

Отмечается, что Украина сталкивается с критическим демографическим ограничением, которое возникло еще раньше: в государстве очень мало молодых мужчин. В большинстве армий костяком являются мужчины в возрасте до 30 лет. В Украине доля мужчин в возрасте 20-30 лет является наименьшей в истории, а потому есть необходимость найти баланс между риском потерять целое поколение и необходимостью противостоять РФ.

Владимир Зеленский подписал законопроект, который снижает призывной возраст с 27 до 25 лет. При этом авторы приводят пример, что в США мужчины могут быть призваны с 18 лет. Нежелание Украины снизить возраст еще больше отражает длительное влияние истории. Причина демографической ямы — это проблема, которой более ста лет: последствия Первой и Второй мировых войн — младенцев, рожденных во время войны было очень мало; сокращение рождаемости в мировых войнах имело влияние на десятилетия; коллапс СССР в 1991 сделал небольшое молодое поколение еще меньше из-за экономической депрессии.

Все эти три фактора привели к тому, что в Украине наименьшее поколение в новейшей истории в возрасте от 8 до 17 лет. Поэтому людей в возрасте 18-27 лет, который являются лучшими бойцами по физическим параметрам, сейчас меньше всего. Мужчины в возрасте от 27 до 60 лет по сути защищают молодое поколение, но ребята в возрасте 25-27 лет теперь тоже должны стать в строй, говорится в статье американской газеты.

Вместе с тем авторы отмечают, что падение рождаемости в Украине не является чем-то уникальным, потому что многие постсоветские страны столкнулись с такой же проблемой. Экономика приходила в упадок, уровень смертности среди мужчин старшего поколения мужчин резко вырос. Но демографический вызов Украины во время войны гораздо хуже, чем в России. В целом в РФ почти в четыре раза больше людей, что дает ей большее количество мужчин.

Ранее сообщалось, что сегодня, 11 апреля, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации №10449. За это решение проголосовали 283 народных депутата.

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