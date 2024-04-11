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Україні катастрофічно не вистачає молодих бійців — NYT

11 квітня 2024, 14:32

Україні катастрофічно не вистачає молодих бійців — NYT

В Україні гострий дефіцит військовослужбовців найбоєздатнішого віку. Інфографіка: The New York Times В Україні гострий дефіцит військовослужбовців найбоєздатнішого віку. Інфографіка: The New York Times

В Україні проголосували законопроєкт щодо мобілізації у другому читанні. На полі бою українські солдати виснажені та потребують підкріплення. Наразі мобілізаційний вік знизили до 25 років. Журналісти американського видання The New York Times проаналізували демографічну складову української держави.

Зазначається, що Україна стикається із критичним демографічним обмеженням, яке виникло раніше: у державі дуже мало молодих чоловіків. У більшості армій кістяком є чоловіки віком до 30 років. В Україні частка чоловіків віком 20-30 років є найменшою в історії, а тому є потреба у віднайденні балансу між ризиком втратити ціле покоління та потребою протистояти РФ.

Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким знижується призовний вік із 27 до 25 років. При цьому автори наводять приклад: у США чоловіки можуть бути покликані до армії з 18 років. Небажання України знизити вік ще більше відбиває тривалий вплив історії. Причина демографічної ями — це проблема, якій понад сто років: наслідки Першої та Другої світових війн (немовлят, народжених під час війни, було дуже мало); скорочення народжуваності у часи світових війн впливало десятиліттями; колапс СРСР у 1991 р. призвів до того, що нечисельного молодого покоління поменшало через економічну депресію.

Усі ці три фактори призвели до того, що в Україні найменше покоління у новітній історії віком від 8 до 17 років. Тому людей віком 18-27 років, які є найкращими бійцями за фізичними параметрами, зараз надто мало. Чоловіки віком від 27 до 60 років фактично захищають молоде покоління, але хлопці віком 25-27 років тепер теж мають стати у стрій, – йдеться у статті американської газети.

Водночас автори зазначають, що падіння народжуваності в Україні не є чимось унікальним, бо багато пострадянських країн зіткнулися з такою самою проблемою. Економіка занепадала, рівень смертності серед чоловіків старшого покоління чоловіків різко зріс. Але демографічний виклик України під час війни набагато гірший, ніж у Росії. Загалом у РФ майже вчетверо більше людей, що надає їй більшу кількість чоловіків.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію №10449. За це рішення проголосували 283 народні депутати.

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