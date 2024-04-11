В ЕС обсуждают роль НАТО в защите энергетической инфраструктуры от возможного нападения

На следующей неделе министры стран Евросоюза обсудят, какую роль может сыграть НАТО в защите энергетической инфраструктуры ЕС от возможного нападения на фоне агрессии России против Украины, пишет «Европейская Правда».



Бельгия, которая председательствует в Совете Евросоюза, спросит государства-члены, какой вклад может сделать Североатлантический Альянс в борьбу с широким спектром угроз, в частности диверсиями, кибератаками и тактикой гибридной войны, отмечает агентство.



Кроме того, указывает Bloomberg, страны-члены Евросоюза обсудят, как финансировать трансграничную инфраструктуру.



В документе говорится, что война против Украины показала, что энергетика была, есть и, вероятно, останется той сферой, которую намеренно и активно будут использовать как оружие.



Сегодня, 11 апреля 2024 года, российская оккупационная армия вновь нанесла удар по объектам критической инфраструктуры Украины.



Напомним, в результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области.