Российские оккупанты выпустили более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов по объектам критической инфраструктуры — Зеленский

Сегодня, 11 апреля 2024 года, российская оккупационная армия вновь нанесла удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом в Facebook написал Президент Украины Владимир Зеленский.



«Благодарен всем, кто сейчас ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину нашей ПВО, который ночью был на страже. Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и «шахедов» удалось сбить. К сожалению, только часть. Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: в Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской», — заявил глава государства.



Зеленский также предупредил союзников, если России будет позволено и дальше это делать, то российские ракеты и «шахеды» будут бить не только по Украине.



«Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии. Благодарю всех в мире, кто действительно действенно поддерживает нашу украинскую борьбу за жизнь. Благодарю всех лидеров, которые не будут молчать, а продолжат помогать нам и осудят российский террор», — заключил украинский лидер.



Ранее российские оккупанты во время сегодняшнего массированного воздушного удара по Украине атаковали, в частности, объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях.



Напомним, Владимир Зеленский уже говорил о том, что для защиты Украины от ежедневных атак со стороны армии РФ нужны противовоздушная оборона, боевые самолеты и артиллерия.