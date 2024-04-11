У ЄС обговорюють роль НАТО у захисті енергетичної інфраструктури від можливого нападу

Наступного тижня міністри країн Євросоюзу обговорять, яку роль може відіграти НАТО у захисті енергетичної інфраструктури ЄС від можливого нападу на тлі агресії Росії проти України, пише «Європейська Правда».



Бельгія, яка головує у Раді Євросоюзу, запитає у держав-членів про внесок, який може зробити Північноатлантичний Альянс у боротьбу з широким спектром загроз, зокрема диверсіями, кібератаками та тактикою гібридної війни, – зазначає агентство.



Крім того, вказує Bloomberg, країни-члени Євросоюзу обговорять, як фінансуватимуть транскордонну інфраструктуру.



У документі йдеться, що війна проти України засвідчила, що енергетика була, є і, ймовірно, залишиться тією сферою, яку навмисно та активно використовуватимуть як зброю.



Сьогодні, 11 квітня 2024 року, російська окупаційна армія знову завдала удару по об'єктах критичної інфраструктури України.



Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти четверга війська РФ знищили Трипільську ТЕС у місті Українка Київської області.