Под Кривым Рогом обломки сбитого дрона упали на энергообъект, возник пожар

В Криворожском районе Днепропетровской области этой ночью из-за падения обломков сбитого дрона-камикадзе РФ на объекте энергетической инфраструктуры вспыхнул пожар. Его уже локализовали. Об этом сообщает Telegram-канал Сил обороны Юга Украины.

«Под прицелом врага была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины», — говорится в заявлении.

Военные отметили, что российские оккупанты направили несколько волн "Шахедов" с юга, и боевая работа по отражению воздушной атаки продолжалась около 5 часов.

«В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу. Последствия уточняются. Люди не пострадали», — рассказали в ОК "Юг".

Напомним, вечером 11 апреля российские войска нанесли авиационный удар по теплоэлектроцентрали в Сумах. Предварительно, люди не пострадали.