Российская армия ударила по ТЭЦ в Сумах

Российские войска нанесли авиационный удар по теплоэлектроцентрали в Сумах. Предварительно люди не пострадали, на месте работают соответствующие службы.



«Сегодня, 11 апреля после 16 часов, враг нанес авиационный удар УАБами по критической инфраструктуре города Сумы — местной ТЭЦ. На месте работают все необходимые службы. Предварительно, люди не пострадали. Последствия удара уточняются», — сообщили в областной военной администрации.



Также РФ обстреляла из ствольной артиллерии Эсманскую громаду Шосткинского района, в результате два человека получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в Глуховскую больницу.



Как сообщалось, Трипольская ТЭС, расположенная под Киевом, была полностью разрушена в результате российских обстрелов рано утром 11 апреля. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.



Восстановление ТЭЦ-5 в Харькове после массированного российского обстрела в ночь на 22 марта будет длительным процессом.