Під Кривим Рогом уламки збитого дрона впали на енергооб'єкт: виникла пожежа

У Криворізькому районі Дніпропетровської області цієї ночі через падіння уламків збитого дрона-камікадзе РФ на об'єкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа. Її вже локалізували. Про це повідомляє Telegram-канал Сил оборони Півдня України.

«Під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України», — йдеться у заяві.

Військові зазначили, що російські окупанти спрямували кілька хвиль "шахедів" з півдня, і бойова робота щодо відбиття повітряної атаки тривала близько 5 годин.

«Внаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об'єкті енергетики виникла пожежа. Її вдалося локалізувати, пожежники продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали», — розповіли у ОК "Південь".

Нагадаємо, увечері 11 квітня російські війська завдали авіаційного удару по теплоелектроцентралі в Сумах. Попередньо люди не постраждали.