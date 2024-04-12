Оккупанты продвинулись возле Бердычей Донецкой области — DeepState

Российская армия продолжает продвижение на север от Бердычей Донецкой области. Об этом проинформировали в DeepState.
В частности, ночью 12 апреля аналитики обновили онлайн-карту боевых действий и сообщили об успехах ВС РФ вблизи села Бердычи.
«Противник продвинулся севернее Бердычей», — говорится в сообщении DeepState.
В то же время не прекращаются боевые действия в Работино, Красногоровке, Ивановском, Новокалиново и Богдановке.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области продолжается строительство оборонных рубежей.