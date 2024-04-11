В Донецкой области продолжается строительство оборонных рубежей

В министерстве обороны Украины показали, как на территории Донецкой области проходит строительство защитных линий. Об этом сообщили в оборонном ведомстве сегодня, 11 апреля.



«Продолжается строительство передовых защитных линий в Донецкой области», — говорится в сообщении.

У Донецькій області продовжується будівництво оборонних рубежів https://t.co/DMt7NKRXTt pic.twitter.com/LrfYBx9ryp — Новини Донбасу (@novostidnua) April 11, 2024

13 февраля 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 миллиардов гривен на строительство фортификационных сооружений. Еще более 16 млрд грн было выделено областным администрациям. Так, для Донецкой области — 1,2 миллиарда гривен.



Выделенное правительством Украины финансирование не покрывает общей потребности в фортификационных сооружениях, вопрос дополнительного выделения средств будет рассмотрен в ближайшее время. Об этом «Новостям Донбасса» сообщило министерство обороны Украины в первой половине марта.



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