На Луганщине полицейские попали под обстрел: есть пострадавшие

В селе Макеевка Луганской области жители и полицейские попали под российский обстрел. Среди работников полиции есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



Инцидент произошел 11 апреля утром во время того, как жители получили строительные материалы для восстановления домов и недельный запас хлеба.



«Обстрел Макеевки совершили захватчики реактивной артиллерией. К счастью, пострадавших среди местных нет. Полицейские получили первую медицинскую помощь», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что на Авдеевском направлении полицейский экипаж «Белые ангелы» попал под обстрел во время эвакуации. Отметим, что никто не пострадал.