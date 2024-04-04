Полицейский экипаж «Белые ангелы» на Донетчине попал под обстрел

На Авдеевском направлении полицейский экипаж «Белые ангелы» попал под обстрел во время эвакуации. Отметим, что никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Атака произошла в момент спасения двух пожилых женщин. За неделю полицейские вывезли из опасности 10 жителей Очеретинской громады», — говорится в сообщении.



В полиции уточнили, что сейчас многие люди соглашаются на эвакуации. В частности, среди тех, кто решил уехать - Татьяна, женщина жила в поселке Желанное. Жить в населенном пункте стало невыносимо, российские оккупанты разрушили ее дом.



Кроме того, из поселка Очеретино выехали 87-летняя пенсионерка с сыном. Их улицу захватчики накрыли артиллерией, женщина получила ранение лица. Правоохранители предоставили пострадавшей медицинскую помощь и доставили семью в более безопасное место.



Также «Белые ангелы» эвакуировали еще двух жительниц Очеретино 94 и 77 лет. Накануне вражеские снаряды взорвались рядом с их домом.



В регионе продолжается эвакуация гражданского населения, полиция призывает всех выезжать в более безопасные регионы Украины.





Ранее мы писали, что оккупационные войска утром 4 апреля ударили по Николаевке Константиновского района Донецкой области. В результате атаки есть пострадавший.