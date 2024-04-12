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На Луганщині поліцейські потрапили під обстріл: є постраждалі

12 квітня 2024, 09:59

На Луганщині поліцейські потрапили під обстріл: є постраждалі

У селі Макіївка Луганської області мешканці та поліцейські потрапили під російський обстріл. Серед працівників поліції є постраждалі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Інцидент стався 11 квітня вранці під час того, як мешканці отримали будівельні матеріали для відновлення будинків та тижневий запас хліба.

«Обстріл Макіївки здійснили загарбники реактивною артилерією. На щастя, постраждалих серед місцевих немає. Поліцейські отримали першу медичну допомогу», – резюмував він.

Раніше ми писали, що на Авдіївському напрямку поліцейський екіпаж «Білі янголи» потрапив під обстріл під час евакуації. Зазначимо, що ніхто не постраждав.

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