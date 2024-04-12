Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские войска 22 раза обстреляли Донецкую область за прошедшие сутки

12 апреля 2024, 10:40

Российские войска 22 раза обстреляли Донецкую область за прошедшие сутки

Российские войска продолжают наносить удары по населённым пунктам Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА Российские войска продолжают наносить удары по населённым пунктам Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Населенные пункты Донецкой области 22 раза подвергались обстрелам оккупантов за прошедшие сутки. Об этом по состоянию на утро 12 апреля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Красногоровке ранен человек, разрушен дом. В Очеретино повреждена многоэтажка. В Кураховской громаде обстреляно Острое.

Краматорский район. В Торском Лиманской громады разрушен дом, повреждено еще шесть. В Николаевской громаде поврежден дом в Пискуновке. В Константиновской громаде повреждены 2 частных дома в Стенках.

Бахмутский район. В Торецке повреждена многоэтажка, в Щербиновке — инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 5 многоэтажек и 4 частных дома. В Серебрянке Северской громады поврежден дом.

С линии фронта эвакуирован 151 человек, в том числе 16 детей, говорится в сообщении главы Донецкой ОВА.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Россия Донецкая область обстрелы Вадим Филашкин

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
10:40
Российские войска 22 раза обстреляли Донецкую область за прошедшие сутки
09:50
Оккупанты продвинулись возле Бердычей Донецкой области — DeepState
08:01
Дефицит систем ПВО в Украине помогает россиянам захватить Часов Яр — ISW
23:39
Главное за день: РФ разрушила Трипольскую ТЭС. Законопроект о мобилизации
22:31
В Донецке задержали группу иностранцев, их обвиняют в подготовке «теракта» на военном объекте РФ
19:39
«Хочу в Советский Союз»: «ДНР» сняла на видео, как выдает российские паспорта жителям Авдеевки
16:40
Журналисты подсчитали потери российской военной авиации от «дружественного огня»
13:50
В оккупированном Мариуполе в мае может начаться мобилизация
11:28
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации
09:54
«ДНР»: Пять человек пострадали в результате удара по автобусу на трассе под Ясиноватой
23:22
Главное за день: Росармия захватила Первомайское. Гиркин хочет на линию фронта
17:20
Гиркина утвердили на должность командира взвода на Донбассе. Но мешает судимость
23:35
Войска РФ оккупировали село Первомайское под Авдеевкой
23:12
Главное за день: Росармия уронила бомбу на Енакиево. Обстрел Константиновки
15:59
Из оккупированного Мариуполя в РФ захватчики вывезли 50 тысяч тонн грузов — горсовет
15:59
Немецкий аналитик сообщил, что российские войска вошли в Красногоровку. Украинские эксперты это опровергли
14:49
В оккупированном Енакиево упала российская авиабомба: есть пострадавший и повреждения
10:47
Силовики РФ проверили мигрантов в захваченном Мариуполе
07:30
В Госдепартаменте отреагировали на удар дронов по Запорожской АЭС
00:15
Главное за день: Дрон атаковал ЗАЭС. Трамп хочет заставить Украину уступить Крым и Донбасс
все новости
11:20
Великобритания может передать Украине лазерное оружие — Sky News
10:58
Оккупанты пытаются продвинуться в сторону Курахового
10:55
СБУ пришла с обысками к «агенту в рясе» из руководства УПЦ МП
10:40
Российские войска 22 раза обстреляли Донецкую область за прошедшие сутки
09:59
На Луганщине полицейские попали под обстрел: есть пострадавшие
09:55
В Ужгороде началось строительство евроколеи, которая соединит Украину с Европой
09:50
Оккупанты продвинулись возле Бердычей Донецкой области — DeepState
08:55
Россия перебрасывает в Украину личный состав тихоокеанского флота: ротации в Сирию полностью прекращены
08:40
В течение минувших суток один человек в Донецкой области травмировался
08:25
Под Кривым Рогом обломки сбитого дрона упали на энергообъект, возник пожар
08:22
Силы ПВО Украины сбили 16 из 17 российских «шахедов»
08:01
Дефицит систем ПВО в Украине помогает россиянам захватить Часов Яр — ISW
23:39
Главное за день: РФ разрушила Трипольскую ТЭС. Законопроект о мобилизации
23:12
Путин говорит, что не против вернуться к проекту Стамбульского договора с Украиной
22:31
В Донецке задержали группу иностранцев, их обвиняют в подготовке «теракта» на военном объекте РФ
22:06
Четверо полицейских контужены из-за российского обстрела в Луганской области
21:42
Военнопленные из Донецка и Луганска просят Путина и Москалькову обменять их
20:40
По Трипольской ТЭС Россия ударила новыми крылатыми ракетами Х-69 — СМИ
19:39
«Хочу в Советский Союз»: «ДНР» сняла на видео, как выдает российские паспорта жителям Авдеевки
18:29
Жизнь прифонтовых поселков: Очеретино и Новоселовка Первая получают продукты только от волонтеров и полиции
все новости
ВИДЕО
В Ужгороде началось строительство евроколеи, которая соединит Украину с Европой В Ужгороде началось строительство евроколеи, которая соединит Украину с Европой
12 апреля, 09:55
Четверо полицейских контужены из-за российского обстрела в Луганской области Четверо полицейских контужены из-за российского обстрела в Луганской области
11 апреля, 22:06
Военнопленные из Донецка и Луганска просят Путина и Москалькову обменять их Военнопленные из Донецка и Луганска просят Путина и Москалькову обменять их
11 апреля, 21:42
На захваченных территориях Донбасса назревает экологическая катастрофа из-за невывоз мусора На захваченных территориях Донбасса назревает экологическая катастрофа из-за невывоз мусора
11 апреля, 16:48
В Донецкой области продолжается строительство оборонных рубежей В Донецкой области продолжается строительство оборонных рубежей
11 апреля, 15:36
Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена в результате российского удара. Россия полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в Киевской области — «Центрэнерго»
11 апреля, 11:57

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор