Российские войска 22 раза обстреляли Донецкую область за прошедшие сутки

Населенные пункты Донецкой области 22 раза подвергались обстрелам оккупантов за прошедшие сутки. Об этом по состоянию на утро 12 апреля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Покровский район. В Красногоровке ранен человек, разрушен дом. В Очеретино повреждена многоэтажка. В Кураховской громаде обстреляно Острое.
Краматорский район. В Торском Лиманской громады разрушен дом, повреждено еще шесть. В Николаевской громаде поврежден дом в Пискуновке. В Константиновской громаде повреждены 2 частных дома в Стенках.
Бахмутский район. В Торецке повреждена многоэтажка, в Щербиновке — инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 5 многоэтажек и 4 частных дома. В Серебрянке Северской громады поврежден дом.
С линии фронта эвакуирован 151 человек, в том числе 16 детей, говорится в сообщении главы Донецкой ОВА.