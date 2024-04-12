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Російські війська 22 рази обстріляли Донецьку область минулої доби

12 квітня 2024, 10:40

Російські війська 22 рази обстріляли Донецьку область минулої доби

Російські війська продовжують завдавати ударів по населеним пунктам Донецької області. Фото: Донецька ОВА Російські війська продовжують завдавати ударів по населеним пунктам Донецької області. Фото: Донецька ОВА

Населені пункти Донецької області 22 рази були обстріляні окупантами за минулу добу. Про це станом на ранок 12 квітня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці поранено людину, зруйновано будинок. В Очеретиному пошкоджено багатоповерхівку. У Курахівській громаді обстріляне Гостре.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади зруйнований будинок, пошкоджено ще шість. У Миколаївській громаді пошкоджено будинок у Пискунівці. У Костянтинівській громаді пошкоджено 2 приватні будинки у Стінках.

Бахмутський район. У Торецьку є влучання у багатоповерхівку, у Щербинівці — інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 багатоповерхівок та 4 приватні будинки. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

З лінії фронту евакуйовано 151 особу, зокрема 16 дітей, йдеться у повідомленні голови Донецької ОВА.

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