Из-за потери ТЭС не удастся избежать отключений для миллионов потребителей в Украине — СМИ

Потеря тепловых электростанций гарантированно приведёт к отключению миллионов потребителей в Украине

Потеря тепловых электростанций гарантированно означает отключения для миллионов потребителей по всей стране как минимум зимой и в июле-августе. Об этом пишет «Экономическая правда».

Издание отмечает, что в случае полного уничтожения ТЭС в стране останется только базовая генерация: атомные, солнечные и ветровые электростанции. Часть потребления будет покрываться за счет импорта и аварийной помощи.

Уже сейчас от тепловой генерации осталось менее 20%, чем было доступно до 22 марта этого года, что существенно снижает возможность увеличить производство электроэнергии в периоды пикового потребления утром и вечером.

«Ситуация критична и избежать отключений по всей стране пока разрешают несколько факторов — аварийные отключения света в отдельных регионах, импорт электроэнергии, а также то, что сейчас Украина находится на нижнем пике потребления. Но как только из-за жары потребление начнет расти — возможны проблемы», — пишет издание.

Отмечается, что защитить электростанции условными саркофагами, аналогично Чернобыльской АЭС, невозможно.

Ограничения не исключены в любой момент, тем более при новых обстрелах.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области.