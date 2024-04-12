Через втрату ТЕС не вдасться уникнути відключень для мільйонів споживачів в Україні — ЗМІ

Втрата теплових електростанцій гарантовано призведе до відключення мільйонів споживачів в Україні

Втрата теплових електростанцій гарантовано означає відключення для мільйонів споживачів по всій країні як мінімум взимку та у липні-серпні. Про це пише «Економічна правда».

Видання зазначає, що у разі повного знищення ТЕС у країні залишиться лише базова генерація: атомні, сонячні та вітрові електростанції. Частина споживання покриватиметься за рахунок імпорту та аварійної допомоги.

Вже зараз від теплової генерації залишилося менше 20%, ніж було доступно до 22 березня цього року, що суттєво знижує можливість збільшити виробництво електроенергії у періоди пікового споживання вранці та ввечері.

«Ситуація критична і уникнути відключень по всій країні поки що дозволяють кілька факторів — аварійні відключення світла в окремих регіонах, імпорт електроенергії, а також те, що зараз Україна перебуває на нижньому піку споживання. Але коли спека спаде і споживання почне зростати — можливі проблеми», — пише видання.

Зазначається, що захистити електростанції умовними саркофагами, аналогічно до Чорнобильської АЕС, неможливо.

Обмеження не виключені будь-якої миті, тим більше при нових обстрілах.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕ С у місті Українка Київської області.