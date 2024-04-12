Фонд Кадырова хочет восстановить мечеть в Донецке, которую раньше опекал Ахметов

Мечеть «‎Ахать Джами» в Донецке после обстрела 28 ноября 2022 года. Фото: соцсети

Мечеть «Ахать-Джами» в оккупированном Донецке будет восстановлена за средства чеченского фонда имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщил председатель «Духовного управления мусульман ДНР» Рашид Брагин пророссийскому агентству «ДАН».



Брагин рассказал, что в оккупированном Мариуполе уже восстановлена мечеть силами фонда Ахмата Кадырова.



«У нас сейчас есть предварительная договоренность с фондом, я был в Грозном, мы встречались, поэтому как только позволит ситуация, при которой не будет угрозы жизни строителям, фонд тоже взял на себя обязательство восстановить полностью нашу Донецкую соборную мечеть. Это уже обговорено на уровне главы Чечни [Рамзана Кадырова]», — отметил Брагин.



Он добавил, что также мечети, молельные дома и комнаты есть в Макеевке, Шахтерске, Снежном, Торезе и Горловке.



Мечеть «Ахать Джами» была открыта в 1999 году, расположена в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка.



Главным меценатом строительства выступил донецкий бизнесмен Ахать Брагин, которого называли «Алик Грек» и связывали с криминалом. После убийства Брагина в 1995 году мечеть получила его имя.



Изначально проект предусматривал строительство одного минарета, но по требованию и при финансировании бизнесмена Рината Ахметова были построены два, вследствие чего один из минаретов мечети носит имя Рината Ахметова. Также Ахметов финансировал реконструкцию мечети в начале 2010-х годов.



После 2014 года мечеть неоднократно попадала под обстрелы, из-за чего имеет повреждения.