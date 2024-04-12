Фонд Кадирова хоче відновити мечеть у Донецьку, якою опікувався Ахметов

Мечеть «Ахать Джамі» у Донецьку після обстрілу 28 листопада 2022 року. Фото: соцмережі

Мечеть «Ахать-Джамі» в окупованому Донецьку буде відновлено коштом чеченського фонду імені Ахмата Кадирова. Про це повідомив голова «Духовного управління мусульман ДНР» Рашид Брагін проросійському агентству «ДАН».



Брагін розповів, що в окупованому Маріуполі вже відновлено мечеть силами фонду Ахмата Кадирова.



«У нас зараз є попередня домовленість із фондом, я був у Грозному, ми зустрічалися, тож щойно дозволить ситуація, за якої не буде загрози життю будівельників, фонд теж узяв на себе зобов'язання відновити повністю нашу Донецьку соборну мечеть. Це вже обговорено на рівні голови Чечні [Рамзана Кадирова] », — зазначив Брагін.



Він додав, що також мечеті, молитовні будинки та кімнати є у Макіївці, Шахтарську, Сніжному, Торезі та Горлівці.



«Ахать-Джамі» відкрили 1999 року, розташована мечеть у прифронтовому Куйбишевському районі Донецька.



Головним меценатом будівництва став донецький бізнесмен Ахать Брагін, якого називали «Алік Грек» та пов'язували з криміналом. Після вбивства Брагіна у 1995 році мечеть отримала його ім'я.



Спочатку за проєктом передбачалося будівництво одного мінарету, але на вимогу і за фінансування Ріната Ахметова збудували два. Тож один із мінаретів мечеті назвали на честь бізнесмена. Також Ахметов фінансував реконструкцію мечеті на початку 2010-х років.



Після 2014 року мечеть неодноразово потрапляла під обстріли, через що має пошкодження.