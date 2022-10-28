Обстріл у Донецьку: пошкоджено територію мечеті

Територія мечеті «Ахать Джамі» в Куйбишевському районі тимчасово окупованого Донецька потрапила під обстріл увечері 28 жовтня. Про загиблих та поранених не повідомляється.



Нагадаємо, що в ході обстрілу Донецька загинули двоє мешканців Куйбишевського району. Про це 28 жовтня заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР». Також у угрупуванні також заявили про одного загиблого та одного пораненого в Макіївці.

В окупованому Донецьку в ніч на 20 жовтня під обстріл потрапила будівля адміністрації Ворошилівського району міста. Зафіксовано пряме влучення, вибуховою хвилею вибито скло будівлі.



Внаслідок обстрілу Куйбиського району в Донецьку було поранено та госпіталізовано до лікарні 22-річного чоловіка.