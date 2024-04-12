В Сумской области спасатели вытащили из пожара в нежилом здании пять новорожденных щенков

Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Сумской области во время ликвидации пожара в нежилом здании города спасли пять новорожденных щенков, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
«К счастью, с малышами все хорошо, они не пострадали. Пушистиков вернули мамочке», — говорится в подписи к видео.
Спасение щенков из пожара в нежилом здании. Фото: ГСЧС в Сумской области
Спасение щенков из пожара в нежилом здании. Фото: ГСЧС в Сумской области
Спасение щенков из пожара в нежилом здании. Фото: ГСЧС в Сумской области
Спасение щенков из пожара в нежилом здании. Фото: ГСЧС в Сумской области
Спасение щенков из пожара в нежилом здании. Фото: ГСЧС в Сумской области
Передача спасенных щенков маме. Фото: ГСЧС в Сумской области
Напомним, во время обстрела Сумской области оккупационная армия РФ повредила пожарно-спасательное подразделение.