На Сумщині рятувальники витягли з пожежі у нежитловій будівлі п'ятьох новонароджених цуценят

Співробітники ДСНС врятували 5 цуценят у Сумській області

Рятувальники Головного управління ДСНС України в Сумській області під час ліквідації пожежі у нежитловій будівлі міста врятували п'ятьох новонароджених цуценят, – повідомляє пресслужба ДСНС України.







«На щастя, з малечею все добре, вони не постраждали. Пухнастиків повернули матусі», – йдеться у підписі до відео.

Порятунок цуценят із пожежі в нежитловій будівлі. Фото: ДСНС у Сумській області

Порятунок цуценят із пожежі в нежитловій будівлі. Фото: ДСНС у Сумській області

Порятунок цуценят із пожежі в нежитловій будівлі. Фото: ДСНС у Сумській області

Порятунок цуценят із пожежі в нежитловій будівлі. Фото: ДСНС у Сумській області

Порятунок цуценят із пожежі в нежитловій будівлі. Фото: ДСНС у Сумській області

Передача врятованих цуценят мамі. Фото: ДСНС у Сумській області

Нагадаємо, під час обстрілу Сумської області окупаційна армія РФ пошкодила пожежно-рятувальний підрозділ.